На Украине раскрыли масштаб безвозвратных потерь на фронте за время СВО Экс-премьер Азаров: за время СВО Украина потеряла более полумиллиона человек

Фото: МО Украины

Безвозвратные потери Украины на фронте превысили полмиллиона человек, сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в Telegram-канале. По его словам, скоро это число превысит миллион. Тогда Украина достигнет точки невозврата, после которой население будет не в состоянии самовосстановиться, добавил политик.

Точка невозврата — миллион человек. До этой цифры не так много, как некоторым кажется. Именно после этой цифры украинцы будут не в состоянии самовосстановиться. Демографы бьют тревогу — в стране очень мало молодых мужчин: 40-летних более чем в два раза больше, чем 20-летних, — написал Азаров.

Последствия конфликта уже сейчас влияют на следующие поколения, добавил он. Так, в стране падает рождаемость, а украинки в возрасте от 18 до 34 лет покидают государство. Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем сильнее будет разрастаться демографическая яма, указал Азаров.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что у президента Украины Владимира Зеленского кончаются бойцы ВСУ, поэтому «мясных штурмов» на линии фронта становится все меньше. Киев перешел почти по всем направлениям к обороне и уже сдал Крынки и Работино, пояснил он.