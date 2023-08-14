«На лицах улыбки»: в Госдуме рассказали о реакции россиян на падение рубля Аксаков: большинству россиян безразлично падение курса рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снижение курса рубля по отношению к доллару не волнует большую часть населения России, уверен председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В комментарии для URA.RU он подчеркнул, что видит улыбки на лицах граждан, так как страна находится на пике развития в новейшей истории.

Я депутат от Чувашии. В республике предприятия загружены, наращивают объемы производства. Люди получают заработную плату. Республика живет полноценной жизнью, на лицах улыбки, и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к 100 рублям, — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что государство контролирует ситуацию.

Ранее уже сообщалось, что курс доллара на Московской Бирже превысил отметку в 100 рублей впервые с марта 2022 года. Замглавы Центробанка Алексей Заботкин утверждал, что решающим фактором в вопросе ослабления национальной валюты является динамика импорта и экспорта. Теорию о связи динамики курса рубля со значительными капитальными операциями он назвал сомнительной. Отток капитала, по его словам, проявился бы в увеличении абсолютной величины сальдо финансового счета.