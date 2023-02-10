Россиян обяжут проходить двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах» На «Госуслугах» с 1 июня введут обязательную двухфакторную аутентификацию

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сайт госуслуг в мобильном приложении

С 1 марта Минцифры начнет вводить дополнительный фактор аутентификации на «Госуслугах», помимо логина и пароля, сообщил глава министерства Максут Шадаев. По его словам, которые приводит РИА Новости, с 1 июня двухфакторная аутентификация станет обязательной.

Это [будет] либо СМС, либо дополнительная аутентификация. <...> Второй фактор гарантирует лучшую защиту. Обязательным при авторизации он станет с 1 июня, — заявил Шадаев.

С 1 января приложения «Яндекс.Браузер», «ВКонтакте», «Госуслуги», «Одноклассники», «2ГИС» стали обязательными к предустановке на отдельные виды техники в России. Помимо названных, в перечень обязательных для установки на смартфоны и планшеты вошли «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», ICQ, голосовой помощник «Маруся», «Новости Mail.ru», мобильная платежная система Mir Pay, антивирус «Лаборатории Касперского» Kaspersky Free, книжный сервис «ЛитРес» и приложение-каталог российских программ для смартфонов и планшетов AppList и ряд других.

На компьютеры и ноутбуки будут также устанавливать «Яндекс Браузер», «МойОфис», Kaspersky Free, на Smart TV — Rutube, VK Video, онлайн-кинотеатры, а также приложения Первого канала, НТВ и «Смотрим».