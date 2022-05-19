«Актуально как никогда»: Журова про расширение БРИКС Депутат Госдумы Журова: в состав БРИКС могут войти Вьетнам и Бангладеш

Светлана Журова / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Расширение БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) напрашивалось давно, а сейчас на фоне происходящего в азиатском регионе как никогда актуально, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, комментируя предложение КНР начать процесс расширения объединения. По ее словам, в объединение могут войти Вьетнам и Бангладеш.

Расширение БРИКС напрашивалось давно, а сейчас, на фоне происходящего в азиатском регионе, актуально как никогда. Такие страны, как Вьетнам и Бангладеш, уже сейчас достаточно развитые страны, чтобы укрепить этот альянс и стать ценным активом в экономическом противостоянии, — заявила Журова.

Она добавила, что ещё около шести лет назад в Государственной думе проводили круглые столы, где обсуждали необходимость более тесно сотрудничать с азиатским регионом и что России так или иначе придётся двигаться в этом направлении.

Мы всегда держали руку на пульсе, — резюмировала она.

Ранее в четверг глава китайского МИД Ван И в ходе онлайн-встречи министров иностранных дел стран БРИКС призвал начать процесс расширения. По его словам, группе из пяти стран стоит изучить процедуры расширения и прийти по этому вопросу к согласию.