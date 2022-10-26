МВД запросило арест Суханова и Романовского по делу о вымогательстве МВД просит арестовать экс-главреда «Татлера» Романовского и директора Собчак Суханова до 24 декабря

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

МВД просит арестовать коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда «Татлер» Ариана Романовского (по паспорту Кузьмина), передает РИА Новости. Им предъявлено обвинение по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство имущества в особо крупном размере). Подозреваемым грозит лишение свободы до 15 лет.

Поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря Суханова и Кузьмина, оба обвиняемые, — сказали в пресс-службе суда.

Полиция задержала Суханова в ночь на 25 октября в одном из ресторанов Москвы. Тогда сообщалось, что мужчина может стать фигурантом по уголовному делу о вымогательстве, а сама Собчак выразила надежду, что сообщения о его задержании ошибочны. Позднее стало известно о задержании еще одного участника по делу Суханова. Им оказался Романовский (Кузьмин). Стало известно, что он и Суханов проходят по одному делу.

На фоне обысков в загородном доме Собчак по делу вышеуказанных подозреваемых СМИ сообщили о ее отъезде в Литву через Белоруссию. По предварительной информации, журналистка приобрела билеты в Турцию и Дубай, однако на эти рейсы не явилась.