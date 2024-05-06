МВД России объявило в розыск по уголовной статье экс-главкома ВСУ Хомчака

Фото: МО Украины

Руслан Хомчак

МВД РФ объявило в розыск экс-главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, следует из карточки с его именем в базе розыска министерства. Его разыскивают по уголовной статье, но она не указана в картотеке МВД.

В июне прошлого года СК России заочно предъявил экс-главкому ВСУ обвинения за действия, из-за которых «погибли и получили ранения десятки мирных граждан, в том числе дети», а также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Хомчак был назначен главнокомандующим ВСУ в марте 2020 года. В июле следующего года его сменил на посту Валерий Залужный. До назначения Хомчак руководил украинским Генштабом, в 2014 и 2015 годах был командовал подразделением в районе Донецка.

Ранее стало известно, что близкие родственники нового главкома ВСУ Александра Сырского до сих пор живут во Владимирской области, откуда родом украинский генерал, сменивший на посту Валерия Залужного. По данным СМИ, мать, отец и брат Сырского поддерживают политику властей РФ и участвуют в акции «Бессмертный полк». Александр Сырский родился в селе Новинки Владимирской области СССР 26 июля 1965 года. На территории РСФСР он прожил вплоть до середины 1980-х и здесь же получил военное образование.