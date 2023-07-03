В России объявили в розыск бывшего главу СБУ МВД России объявило в розыск бывшего главу СБУ Грицака

Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Василий Грицак

МВД России объявило в розыск бывшего руководителя Службы безопасности Украины Василия Грицака, следует из базы розыска российского ведомства. Следственный комитет России ранее заочно предъявил обвинение Грицаку за обстрелы ВСУ Донбасса.

Грицак Василий Сергеевич. Разыскивается по статье УК РФ, — сказано в сообщении.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что двум украинским генералам заочно предъявлены обвинения в преступлениях в Донбассе. Речь идет об экс-командующем силами «антитеррористической операции» Михаиле Забродском и бывшем командующем «операцией объединенных сил» Сергее Наеве.

Глава ведомства также сообщил, что всего с 2014 года СК РФ возбудил более 2,9 тысячи дел о преступлениях украинских силовиков и членов радикальных националистических объединений в Донбассе. Свыше 710 лиц, в том числе из военного и политического руководства, стали фигурантами этих дел.

Ранее в Кремле одобрили идею Бастрыкина о создании отечественного трибунала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что СКР тщательно фиксирует все преступления украинского руководства, материалы по которым в будущем могут лечь в основу судебного разбирательства.