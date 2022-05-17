Трём тысячам граждан Донбасса и Украины разрешили въезд в Россию МВД России разрешило въезд в Россию трём тысячам граждан Донбасса и Украины

Офицер таможенной службы контролирует работу пункта пропуска «Шебекино» на российско-украинской границе / Фото Валерий Морев/РИА Новости

Министерство внутренних дел России разрешило въезд трём тысячам граждан Донбасса и Украины, ранее совершившим правонарушения в РФ, сообщает «МВД Медиа». Согласно решению ведомства, смягчить условия решили для тех, кто совершил два и более административных преступления.

МВД России принято решение о снятии ограничений на въезд на территорию России в отношении более 3000 граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик, допустивших два и более административных правонарушения незначительного характера либо нарушивших срок пребывания на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Отмечается, что жители Украины и Донбасса могут обращаться в МВД по миграционным вопросам: учёта по месту пребывания или оформления разрешительных документов на проживание. Правоохранители также пообещали не наказывать беженцев за «нарушение режима пребывания на территории России».

Ранее прибывшие в Россию беженцы из Донбасса получили около 2,8 млрд рублей. Всего с начала усиления конфликта в Донбассе российскую границу пересекли более 1,3 млн человек, среди которых насчитывается 223 тысячи детей.