МВД объявило в розыск украинскую телеведущую МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Соколовскую

Фото: Dmytro Stakhovskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Янина Соколова

МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую и журналистку Янину Соколовскую, следует из базы данных ведомства. Статья, по которой ищут телеведущую, не приводится. Ранее Соколовская заявила о необходимости убийства русских по национальному признаку.

Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — говорится в базе данных.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Соколовской по статье о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. По данным следствия, с мaрта по май 2022 журналистка публиковала заведомо ложные материалы о действиях российской армии, направленных против мирного населения Украины.

Позже сотрудники правоохранительных органов провели обыски в московской квартире Соколовской. На видео, снятого в квартире телеведущей показано, что журналистка хранила доллары и евро, а также украинские медали. На обороте одной из наград видна надпись «Грамота Верховной рады Украины».

Соколовская участвовала в общественно-политических телепрограммах, а также работала в издании «Известия» и являлась автором статей для «Коммерсанта» и РИА Новости Украина.