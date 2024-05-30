Мурашко раскрыл, когда заработает новая система оплаты труда медработников Мурашко: новую систему оплаты труда медработников внедрят в 2027 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Старт новой системы отраслевой оплаты труда медработников в России состоится в 2027 году, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В ходе выступления на пленуме ЦК профессионального союза работников здравоохранения РФ он уточнил, что в 2025 году система начнет работать в пилотном режиме, а в следующем начнется процесс подготовки нормативных документов.

В следующем году мы выйдем в пилот по новой системе оплаты труда [медперсонала]. <...> 2027 год — уже внедрение новой отраслевой системы оплаты труда, — сказал министр.

Он подчеркнул необходимость параллельно с разработкой новой системы оплаты труда решения вопросов по внедрению технологий и современных подходов, ведению пациентов, персонализации и подсчета ресурсов.

Мурашко ранее заявлял, что продолжительность жизни в стране достигла исторического максимума в 73,5 года. По его словам, за последние четыре года также сократилось количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее специалисты Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) разработали первый в мире биоассимилирумый гель, позволяющий восстанавливать костную ткань с идентичностью в 100%. По словам заведующего кафедрой технологии лекарств пятигорского филиала вуза Дмитрия Компанцева, препарат способен лечить крупные пулевые и осколочные повреждения костей.