Москва пообещала ответить на высылку военного атташе России из Лондона Захарова: Москва даст адекватный ответ на высылку российского атташе из Лондона

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Мария Захарова

Москва даст адекватный ответ на высылку российского военного атташе из Лондона, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. О высылке российского дипломата ранее сообщили в МВД Великобритании.

[Москва] даст адекватный ответ [на высылку атташе], — ответила дипломат на соответствующий вопрос журналистов.

Глава МВД королевства Джеймс Клеверли объявил о высылке российского атташе во время выступления в парламенте. Также он заявил, что британские власти ввели ограничения при получении дипломатических виз для россиян, пишет Reuters. Помимо этого, Лондон снял дипломатический статус с ряда объектов недвижимости, принадлежащих России.

Ранее Захарова пообещала, что Москва даст ответ странам Прибалтики асимметричными мерами и продолжит использовать дипломатические рычаги влияния на них. Она подчеркнула, что в данной ситуации будет крайне нежелательным вариант развития событий с полным прекращением деятельности диппредставительств, поскольку в этих странах проживает большое количество русскоязычных людей.

До этого Россия объявила персонами нон грата двух дипломатов посольства Латвии в Москве. Мера принята в ответ на аналогичные шаги Риги. Москва предупредила, что за продолжение враждебных действий в отношении российских дипломатов неминуемо последуют другие болезненные для Риги шаги.