Песков: РФ и Париж не обсуждают на высшем уровне вопрос об убитых наемниках Песков: дипломаты России и Франции обсуждают вопрос об убитых наемниках на СВО

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Владимир Путин

Москва и Париж не проводят переговоры на высшем уровне по поводу уничтожения ВС РФ французских наемников в Харькове, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, диалог ведется на уровне дипломатов.

Там идет разговор через наших дипломатов. На высшем уровне никаких предложений провести беседу не было. То, что со стороны киевского режима воюет много иностранных наемников, мы заявляли неоднократно. Каждый раз снова наше утверждение находит подтверждение, — сказал Песков.

17 января Минобороны России сообщило об уничтожении пункта временной дислокации иностранных наемников в Харькове. По данным ведомства, удар был нанесен высокоточным оружием. В результате были уничтожены более 60 наемников, еще 20 получили ранения.

После этого в МИД РФ вызвали посла Франции в Москве Пьера Леви. Как заявила представитель дипведомства Мария Захарова, среди наемников были десятки французских граждан.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума на ближайшем пленарном заседании 23 января намерена согласовать обращение к парламенту Франции из-за отправки граждан республики в качестве наемников на Украину. Он отметил, что во Франции наемничество запрещено на законодательном уровне.