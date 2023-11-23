«Модная тема»: Вассерман о планах обучать детей пользоваться дронами Вассерман поддержал идею властей Якутии обучать школьников управлению дронами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обучение школьников управлению беспилотными летательными аппаратами — актуальная тема, поскольку дроны будут довольно долго востребованы как в мирных, так и в военных целях, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Таким образом он прокомментировал идею властей Якутии ввести в следующем году в школах региона занятия по программированию и применению БПЛА.

Это модная тема. Многие этого хотят. Запаса прочности экономического потенциала НАТО хватит еще на несколько лет <...>. Так что беспилотники еще довольно долго будут востребованы не только в мирных целях. Лучше тратить на фронте технику, чем людей. Связанная с дронами профессия в чисто военном смысле будет долго востребованной, в то же время по военным меркам почти безопасной. Так что я рад, что в Якутии выступили с такой инициативой, — сказал парламентарий.

При этом он сделал акцент на том, что для управления любой техникой, в том числе дистанционной, необходим такой набор личных характеристик, какой бывает далеко не у каждого. Вассерман подчеркнул, что это достаточно сложная работа, поэтому «разворачивать учебу надо не для того, чтобы всех обучить, а среди всех отобрать обучаемых».

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) проходят обучение на операторов FPV-дронов-камикадзе, используя на практике трофейные украинские беспилотники, захваченные в зоне СВО. Недостающие комплектующие они производят в полевых условиях с помощью 3D-принтера.