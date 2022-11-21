Мизулина предложила запретить платформы Twitch и Trovo в России Лига безопасного интернета предложила запретить платформы Twitch и Trovo в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Екатерина Мизулина

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что деятельность стриминговых платформ Twitch и Trovo в России следует ограничить, передает ТАСС. По ее словам, эти платформы зачастую становятся площадками для рекламы магазинов по продаже наркотиков.

Отдельную угрозу представляют и стриминговые платформы, такие как Twitch и trovo.live. В ходе трансляции на этих платформах очень активно идет реклама магазинов по продаже наркотических препаратов, что несет, конечно, прямую угрозу жизни и здоровью детей. Мы предлагаем государству задуматься об ограничении работы этих платформ на территории нашей страны, — заявила она.

По словам Мизулиной, многие дети становятся жертвами преступлений в результате деятельности злоумышленников в таких внутриигровых чатах. Она также отметила необходимостью серьезного регулирования сферы видеоигр, вплоть до полного запрета самых жестоких.

Ранее мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал стриминговую платформу Twitch за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ. Сумма штрафа составила 2 млн рублей.