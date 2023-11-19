Мишустин отметил вклад преподавателей высшей школы в развитие образования Мишустин поздравил преподавателей высшей школы с профессиональным праздником

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Михаил Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил преподавателей высшей школы с профессиональным праздником, который отмечается 19 ноября. Труд преподавателей, их душевная теплота и терпение заслуживают уважения, указал Мишустин в своем поздравительном обращении, опубликованном пресс-службой правительства РФ.

Вы не просто передаете накопленные знания и опыт студентам, но и воспитываете в них умение критически мыслить, находить нестандартные решения, формируете стремление к непрерывному обучению, помогаете самореализоваться. Каждый из вас вносит весомый вклад в развитие отечественной науки и образования, способствует достижению экономического и технологического суверенитета страны, — отметил Мишустин.

Глава кабмина напомнил, что 2023 год был объявлен Годом педагога и наставника. Мишустин указал, что правительство уделяет особое внимание тому, чтобы укрепить престиж профессии и подчеркнуть общественную значимость работы преподавателей. По его словам, успешно реализуются нацпроект «Науки и университеты» и программа «Приоритет-2030», также возводят и модернизируют лаборатории, технопарки и бизнес-инкубаторы, разрабатываются и внедряются инновации, активно используются цифровые платформы и коммуникационные инструменты.

Премьер-министр подчеркнул, что главная задача высшей школы — наделить выпускников тем уровнем компетенций, который позволит им быть востребованными и конкурентоспособными. Он пожелал преподавателям высшей школы дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила повысить зарплату учителям. Депутат заявила, что преподаватели заслуживают вознаграждения за их «тяжелый и чрезвычайно важный труд».