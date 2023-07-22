Замглавы Минцифры Паршина освободили от должности

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин освобожден от своей должности. Такое распоряжение появилось на портале правовой информации. Задержанного по подозрению в коррупции освободили от должности по его просьбе.

Освободить Паршина Максима Викторовича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по его просьбе, — говорится в документе

В Минцифры Паршин занимался вопросами по выработке госполитики в сфере развития информационных технологий, а также вопросом создания благоприятных условий для российских IT-компаний и подготовки кадров для цифровой экономики. Кроме того, он отвечал за формирование и исполнение федерального бюджета.

Ранее полиция задержала замглавы Минцифры Максима Паршина при получении взятки в 3,5 млн рублей в московском ресторане. Как рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, чиновник был задержан с поличным. Отмечается, что деньги Паршин мог получить за помощь в выделении грантов. Хинштейн добавил, что не сомневается в виновности замглавы Минцифры и выразил надежду, что дело не скажется на всем министерстве и его сотрудниках.