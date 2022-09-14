Мишустин оценил риски от западных санкций Мишустин заявил, что Запад не смог выключить Россию из глобальной экономики

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Западным державам не удалось выключить Россию из глобальной экономики, но они, очевидно, продолжат выдавливание страны с привычных рынков сбыта, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании о проекте федерального бюджета на ближайшую трехлетку. Он добавил, что страна продолжит адаптацию и структурную перестройку экономики.

Риски, конечно, никуда не делись. До сих пор коллективному Западу не удалось выключить нашу страну из глобальной экономики, а попытки привели к сверхвысоким ценам на мировом рынке, к опасениям относительно того, как пройдет ближайшая зима. Однако очевидно, что выдавливание нас с привычных направлений сбыта продолжится. Это нужно учитывать при составлении планов на будущее, не забывая о собственных стратегических задачах, — подчеркнул глава кабмина.

По словам Мишуcтина, к прогнозированию при формировании бюджета на 2023–2025 годы стоит подходить аккyратно, при планировании расходов исходить из возможностей, а не из иллюзий. Целью бюджета дoлжны стать развитие, нацпроекты, перестройка экономики, новые рабочие места, а также макроcтабильность, отметил он.

Ранее премьер поручил министерствам и ведомствам доработать решения по развитию экономики страны в условиях санкций. Окончательный текст доклада будет представлен в правительство и затем президенту Владимиру Путину. По мнению главы кабмина, эти инициативы также должны быть детализированы в территориальном разрезе, особенно в части развития региональной инфраструктуры.