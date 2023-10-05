Миротворцы России круглосуточно контролируют движение машин в Карабахе

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российские миротворцы в Карабахе контролируют движение автомобильного транспорта на дорогах общего пользования, сообщает Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что мониторинг на наблюдательных постах ведется круглосуточно.

На наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки, а также контроль движения автомобильного транспорта на дорогах общего пользования, — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что в зоне ответственности миротворческого контингента РФ не фиксировались нарушения режима прекращения огня. Российский миротворец рассказал, что на его посту досматриваются машины, которые в определенный момент создали небольшую пробку. Среди пассажиров оказалось много детей и женщин, в том числе беременных. Их отправляли на те посты, где оказывается более квалифицированная медицинская помощь.

Ситуаций очень много было: обогревали, отдавали одеяло. <...> По максимуму старались обеспечить тем, что требовалось от нас, — отметил миротворец.

Ранее сообщалось, что в Государственную миграционную службу Азербайджана поступили первые обращения от жителей Карабаха армянского происхождения о первичной регистрации на получение гражданства республики. 13 человек лично пришли в службы, а еще двое запросили регистрацию через специально созданный портал реинтеграции.