Миротворцев России наградили за выполнение задач в Карабахе Российских миротворцев наградили знаками отличия за выполнение задач в Карабахе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российских миротворцев, выполняющих задачи в Карабахе, наградили ведомственными наградами и знаками отличия Министерства обороны РФ, сообщается в Telegram-канале военного ведомства. Награждение провел командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе генерал-майор Кирилл Кулаков.

Желаю вам успешного выполнения задач, поставленных нашим государством перед миротворческим контингентом — создать условия, чтобы люди вернулись в свои дома, на свои земли, жили в мире и согласии, — сказал генерал.

В Минобороны отметили, что миротворцы круглосуточно мониторят обстановку на территории Карабаха. Их задачей остается не допустить кровопролития, обеспечить безопасность и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения.

В ведомстве также указали на то, что российские миротворцы обеспечивают безопасный проезд автотранспорта с мирными жителями, которые выезжают с территории Карабаха через Лачинский коридор.

Ранее сообщалось, что администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева обнародовала детали планов по реинтеграции армян Карабаха. В Баку гарантировали равенство прав и свобод каждого жителя региона вне зависимости от его религиозной, языковой или этнической принадлежности. Жителей Карабаха также могут привлечь к работе спецпредставительств главы государства.