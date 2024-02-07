Миронов призвал «смелого» Карлсона обдумать получение убежища в России Миронов сравнил Карлсона со Сноуденом и не исключил получения им убежища в РФ

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Американский журналист Такер Карлсон (в центре) в Москве

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным по последствиям, возможно, сравнится с разоблачениями экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, заявил NEWS.ru лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он отметил, что Карлсону стоит подумать над получением политического убежища в России.

Правда во все времена была очень мощным оружием. Самым безопасным местом для Карлсона будет Россия. Эффект от его интервью с Путиным может сравниться с разоблачениями Сноудена. Карлсон, конечно, парень смелый, хочет делать интервью с Зеленским. Но подозреваю, что после общения с Владимиром Путиным ему будет небезопасно приезжать в Киев или возвращаться в США. Думаю, в полной безопасности в такое время он может быть только в России. И я бы советовал журналисту всерьез задуматься об этом, — добавил Миронов.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск потребовал арестовать тех, кто призывает к репрессиям в отношении Такера Карлсона. Соответствующий комментарий он оставил в социальной сети Twitter (Х) под постом консервативного блогера Яна Чонга. В нем Чонг предположил, что Карлсон после возвращения из России может пострадать из-за своей позиции. До этого бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер назвал американского журналиста предателем.