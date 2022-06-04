Миронов объяснил, почему СВО на Украине должна носить имя Ватутина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил назвать специальную военную операцию РФ на Украине в честь Николая Ватутина. В разговоре с NEWS.ru он объяснил, что с именем советского генерала связано «очищение» украинской территории от «коричневой нечисти», которая воевала на стороне Адольфа Гитлера.

Здесь [на Украине] Ватутин 19-летним юношей, призванным в ряды Красной армии, получил боевое крещение, служил в Харькове, Луганске, Бахмуте, Чугуеве — все эти названия сейчас звучат в оперативных сводках СВО, — заявил Миронов.

По его словам, под руководством Ватутина советские войска освободили Донбасс, Харьков, Полтаву, Чернигов и провели форсирование Днепра. Также Ватутин успешно возглавил Днепровско-Карпатскую наступательную операцию и «вышвырнул» гитлеровцев из Киева.

Так сложилась судьба, что еще молодым бойцом Ватутин участвовал в боях с петлюровскими бандами, а спустя два десятилетия схватка с украинскими националистами стала для него роковой, — заявил Миронов.

Николай Ватутин родился в декабре 1901 года в Воронежской губернии в крестьянской семье. В апреле 1920 года его призвали в ряды Красной армии. Позже, в 1922 году Ватутин окончил 14-ю Полтавскую пехотную школу, служил на младших командирских должностях в 23-й Харьковской стрелковой дивизии. В военной карьере Ватутин прошел путь от красноармейца до генерала армии СССР. В 1944 году он попал под обстрел военных Украинской повстанческой армии. Генерал вступил в перестрелку с вражескими бойцами, во время которой получил ранение в бедро, оказавшееся смертельным.

Ранее депутаты Мосгордумы предложили увековечить подвиги российских солдат, участвующих в освобождении ДНР и ЛНР, назвав безымянную территорию у здания консульства США площадью Защитников Донбасса. С данной инициативой выступили представители четырех политических объединений: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и «Моя Москва».