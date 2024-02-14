Миронов назвал причины внезапного отказа Макрона от визита в Киев Миронов: Макрон мог отказаться от визита в Киев из-за вопроса о помощи США

Фото: Henri Swzarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Вероятной причиной отказа президента Франции Эммануэля Макрона от визита в Киев могла стать не потенциальная угроза безопасности, а попытка взять паузу до принятия в США решения по предоставлению нового пакета военной помощи Украине, предположил в разговоре с NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Парламентарий усомнился, что информация о предполагаемой подготовке покушения на французского лидера соответствует действительности.

Миронов признал, что руководители Украины являются «большими мастерами провокаций, в том числе кровавых». По его словам, на это указывают события вокруг Бучи и Краматорска.

И, одно дело, подыгрывать таким провокациям, а другое — становиться их участником в качестве сакральной жертвы. Разумеется, в Киеве мечтают о том, чтобы втянуть НАТО в прямую войну с Россией. Но сильно сомневаюсь, что у Зеленского хватило бы наглости устраивать провокацию в отношении лидера одной из ведущих стран Альянса и всего западного блока, — заявил он.

Миронов добавил, что Украина не пошла бы на такую провокацию без разрешения США. При этом, как отметил парламентарий, если бы Киев получил отмашку от Вашингтона, то на роль жертвы выбрали бы менее заметного политика из числа наименее ценных союзников — Прибалтики или Польши.

Поэтому более вероятным мне кажется другой вариант: Макрон и его команда нашли удобный повод, чтобы не ехать в Киев. Взяли паузу, чтобы дождаться, когда в США примут новый пакет помощи Украине. А потом, исходя из этого, определять объемы своей помощи, — предположил депутат.

Парламентарий уточнил, что отказ Макрона от визита в Киев в любом случае является для президента Украины Владимира Зеленского плохим знаком. По его мнению, решение французского лидера говорит о том, что Париж не намерен финансировать Украину без участия США.

Французы не хотят тянуть лямку спонсорства неонацистов без американцев и при первой возможности найдут способ «соскочить». Ничего личного, просто бизнес, в Париже хорошо умеют считать свои деньги, — заключил он.

Военкор Юрий Котенок ранее предположил, что причиной внезапного отказа Макрона от визита в Киев могла стать потенциальная угроза безопасности. По его словам, отмена поездки повлечет за собой перенос подписания соглашения о гарантиях безопасности, аналогичного договоренностям, ранее оформленным в украинской столице в ходе визита премьер-министра Великобритании Риши Сунака.