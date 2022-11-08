Миронов назвал фарсом условия Зеленского для переговоров с Россией Миронов: Зеленский имитирует готовность к диалогу и выставляет невыполнимые требования

Фото: ГД РФ

Глава думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил NEWS.ru, что условия для переговоров с Россией, которые предлагает президент Украины Владимир Зеленский — фарс, их нельзя считать серьезными. По мнению парламентария, исход противостояния на Украине должен решиться на поле боя.

То, что Россия открыта для переговоров, не означает, что она готова участвовать в фарсе, а именно это предлагает Зеленский. А ничего иного марионетка, которая выполняет волю западных хозяев, предложить не в состоянии. Сколько раз он уверял, что переговоры с Москвой невозможны и даже особый указ издал, но стоило американцам на него цыкнуть, как кровавый клоун запел по-другому, — считает Миронов.

По его мнению, Зеленский лишь имитирует готовность к диалогу и заведомо невыполнимые «требования», которые он предъявил Москве, прямо об этом говорят. Миронов привел в пример пункты о «восстановлении территориальной целостности Украины» и суде над военными преступниками.

Что Зеленский имеет в виду: Херсонщину, Донбасс, а может, Крым? А полы ему не надо вымыть, как сказал бы один киногерой? Или суд над военными преступниками: он обязательно должен состояться, только Зеленский первый должен сесть на скамью подсудимых, — заявил Миронов.

По его словам, «разговаривать надо не с холопом, а с его хозяевами из Вашингтона, и разговаривать об условиях денацификации и демилитаризации Украины». Миронов отметил, что это в первую очередь означает смену действующей власти, полный запрет и осуждение национализма и русофобии, запрета партий, организаций. Кроме того, необходимо масштабное сокращение и разоружение ВСУ и введение внеблокового статуса государства.

Но это означало бы конец проекта «Антироссия», а зачем тогда Запад его создавал и вкладывал столько сил и средств? Поэтому исход противостояния на Украине будет все-таки решаться на полях сражений, а не за столом переговоров, — резюмировал Миронов.

Ранее Зеленский в своем обращении к мировому сообществу напомнил, что Киев рассмотрит вариант мирных переговоров с Россией при выполнении целого ряда условий. Он пояснил, что речь идет о возвращении всех вошедших в состав РФ бывших территорий, а также о компенсации всех убытков, которые понесла страна в ходе СВО. Глава государства при этом указал на то, что обязательным условием также является «уважение к уставу ООН».