Минздрав выступил против продажи алкоголя в интернете

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Министерство здравоохранения не поддерживает идею о продаже спиртных напитков в интернете, сообщил ТАСС помощник главы ведомства Алексей Кузнецов. По его словам, это может привести к росту потребления алкоголя среди населения.

Минздрав не поддерживает предложения о разрешении онлайн-торговли алкоголем, поскольку это повысит доступность алкогольных напитков, приведет к росту объемов продаж и потребления, в том числе несовершеннолетними, — объяснил Кузнецов.

Ранее Министерство финансов России поддержало онлайн-продажу спиртного. Однако итоговой договоренности в правительстве по этому вопросу пока нет, уточнил глава ведомства Антон Силуанов.

В России торговлю алкоголем в Сети запретили в 2007 году. В интернете доступна только функция резервирования товара, но оплатить и получить его можно лично в обычном магазине.

Против онлайн-сбыта спиртного также выступили российские торговые сети. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят сети магазинов «Лента», «Ашан», «О’кей» и другие, выразила мнение, что продажа алкоголя в интернете несет большие риски для потребителей. Легализация онлайн-торговли спиртным может привести к росту числа контрафактной продукции, которая будет пользоваться спросом за счет низкой стоимости, уверены в АКОРТ.