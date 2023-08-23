Поправки, заключения и отзывы правительства на изменения в Семейный кодекс будет готовить Минюст, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства, разработанный министерством. Такое решение считают актуальным на фоне брошенных стране вызовов в области укрепления и защиты института материнства, отцовства и детства.
С учетом современных вызовов и в рамках реализации государственной политики по поддержке, укреплению и защите семьи, материнства, отцовства и детства, сохранения традиционных семейных ценностей СК [Семейный кодекс] занимает особое место, — говорится в документе.