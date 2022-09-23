Минпромторг подтвердил, что Toyota закрывает завод в Санкт-Петербурге

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Toyota закрывает завод в Санкт-Петербурге, но сохранит послепродажное обслуживание, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники в Минпромторге. В ведомстве заявили, что совместно с правительством Санкт-Петербурга уже прорабатывают возможные сценарии развития данной площадки.

При этом компания обеспечит выполнение всех социальных обязательств перед коллективом, а также значительные дополнительные компенсационные выплаты, — говорится в сообщении.

Компания сохранит послепродажное обслуживание автомобилей марок Toyota и Lexus и поддержку дилерской сети, отмечают в министерстве.

В Петербурге выпускались модели Camry и RAV4. Мощности были рассчитаны на выпуск 100 тысяч автомобилей в год. Предприятие также поставляло машины в Казахстан, Белоруссию и Армению.

В связи с событиями на Украине о приостановке производства в России заявили такие автоконцерны, как Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, Daimler Truck, Scania, Volvo Trucks, Ford, General Motors и Stellantis (бренды Opel, Peugeot, Citroen, Jeep, Dodge, Fiat).