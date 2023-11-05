Минобороны сообщило о ракетном ударе ВСУ по заводу в Керчи МО РФ: ВСУ ударили по заводу в Керчи 15 крылатыми ракетами, поврежден корабль

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу имени Б.Е. Бутомы в Керчи, сообщили в российском Минобороны. Там отметили, что средства ПВО сумели сбить 13 ракет. В результате атаки один из находившихся на заводе кораблей получил повреждения.

Четвертого ноября ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Б.Е. Бутомы в городе Керчи. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 крылатых ракет, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о попытке Вооруженных сил Украины атаковать Крым. По его информации, ВСУ запустили сразу 16 беспилотников со стороны Херсонской области, все они были нейтрализованы средствами противовоздушной обороны. Mash уточнил, что обломки двух беспилотников повредили остекление жилого дома в поселке Первомайское, также сообщается о небольшом пожаре. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого российские военные уничтожили 36 беспилотных летательных аппаратов в небе над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым. В МО РФ уточнили, что БПЛА были запущены ВСУ с целью проведения террористических атак территории России.