Минобороны: РФ нанесла массированный удар по военному управлению Украины

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ним энергетическим объектам 23 ноября, сообщили в Минобороны РФ. В Telegram-канале военного ведомства уточнили, что по результатам обстрела российская армия достигла поставленной цели, поразив все назначенные объекты. По информации министерства, удар наносился высокоточным оружием большой дальности.

23 ноября российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — сообщили в министерстве.

По данным министерства, российским войскам удалось помешать переброске солдат, иностранного вооружения, бронетехники и боеприпасов ВСУ в район боевого соприкосновения. Передислоцирование вражеских войск происходило по железнодорожным путям.

Ни одного удара по целям в черте города Киева не наносилось. Все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы, — сказано в сообщении.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области. Также ВС России отразили атаки ВСУ на Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях, а также продолжили наступление на Донецком направлении.