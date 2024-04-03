Минобороны раскрыло число подписавших контракт с начала года россиян МО РФ: с начала года контракты с ВС РФ подписали более 100 тысяч россиян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На военную службу по контракту в ВС России с начала года поступило свыше 100 тысяч человек, сообщили в Минобороны страны. При этом отмечается, что за последние полторы недели количество желающих только увеличилось и контракты на участие в СВО заключили порядка 16 тысяч россиян. В ведомстве уточнили, в пункты отбора по всей стране ежедневно приходят до 1700 человек.

С начала текущего года на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации поступило уже более 100 тысяч человек, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что существенное увеличение числа желающих начать службу по контракту произошло после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта. Основным мотивом называется чувство мести за погибших сограждан.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в 2023 году на военную службу по контракту поступило порядка 540 тысяч военнослужащих. Он отметил, что это позволило создать резервную армию в шесть дивизий.

Глава Минобороны также сообщил, в прошлом году численность армии и флота России была доведена до 1,15 млн военнослужащих. Он добавил, что полностью укомплектованы и оснащены две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус, 50 соединений и воинских частей, а также четыре дивизии, 18 бригад и 28 полков.