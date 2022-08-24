Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ вертолетами Ми-28Н

Фото: Министерство обороны РФ

Ми-28Н

Минобороны России показало в своем Telegram-канале кадры боевого вылета вертолетов МИ-28Н и групп огневой поддержки армейской авиации на Украине, в ходе которого были выведены из строя опорные пункты и бронетехника ВСУ. На видео демонстрируется взлет машин, движение к месту ведения огня и непосредственно удары по целям.

В результате очередных боевых заданий были уничтожены опорные пункты управления и бронированная техника подразделений ВСУ, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Минобороны опубликовало кадры работы вертолетов Ка-52 в ходе специальной военной операции на Украине. В бою они нанесли ракетные удары на дальние расстояния и точно поразили цели. Один из пилотов рассказал, что техника автоматически производит расчеты и определяет траекторию полета ракет.

Накануне стало известно, что модификация истребителя МиГ-31 станет основным носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал». Принципиальное решение по поводу данного самолета уже принято, первые опытные МиГ-31И уже прошли обкатку.