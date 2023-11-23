Минобороны показало кадры оказания военными врачами медпомощи солдатам Минобороны РФ: медики ЗВО спасают жизни бойцов на передовой

Фото: МО РФ

Министерство обороны РФ опубликовало кадры работы военных врачей и медицинских сотрудников Западного военного округа (ЗВО) на Купянском направлении. В зоне проведения спецоперации врачи оказывают помощь военнослужащим и мирным жителям.

В оборонном ведомстве отметили, что развернутые там госпитали и медпункты оснащены необходимым оборудованием и расходными материалами. Начальник отделения анестезиологии и реанимации узлового терапевтического госпиталя группировки «Запад» Антон показал приборы и приспособления, применяемые ежедневно — катетеры, фильтры.

Пациенты у нас чаще всего строго лежачие, все [процедуры] происходят в пределах кровати. Не испытываем никаких трудностей с расходниками, все в достатке, все есть, — отметил врач.

Чаще всего в медпункты поступают бойцы с осколочными ранениями, бывают и тяжелые пациенты. Военные врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь каждого, подчеркнули в Минобороны.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 122-миллиметровых гаубиц Д-30 артиллерийских подразделений ЗВО на Купянском направлении. Выявлять цели и корректировать огонь артиллеристам помогали операторы беспилотников.