Минэнерго не увидело затоваривания на рынке топлива из-за запрета экспорта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство энергетики не регистрирует избыточного накопления топлива на российском рынке после временного запрета на экспорт бензина и дизеля, который был частично отменен в пятницу, передает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Николая Шульгинова. Он подчеркнул, что основной целью является предотвращение перепроизводства и в настоящее время такого явления не наблюдается.

Наша задача — не допустить затоваривания, и мы этого сейчас не наблюдаем, — отметил министр.

С 21 сентября правительство России ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива с целью стабилизации внутреннего рынка. Первый замглавы Министерства энергетики Павел Сорокин отмечал, что действие этого запрета будет продолжаться до достижения баланса и оценки результатов меры.

Сегодня стало известно, что власти решили внести поправки в Налоговый кодекс и вернуть с 1 октября полноразмерный топливный демпфер. До этого он был урезан вдвое. В правительстве признали, что мера позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продажах на внутреннем рынке. Кроме того, нефтяникам разрешили реализовывать больше топлива на бирже. Это, по задумке властей, должно дать независимым автозаправочным станциям возможность приобретать его по рыночным ценам и конкурировать с большими сетями АЗС.