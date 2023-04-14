Минэкономразвития дало неутешительный прогноз по курсу рубля на 2023 год Минэкономразвития повысило оценку среднего курса доллара к рублю до 76,5 рубля на 2023 год

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Минэкономразвития России повысило оценку среднего курса доллара к рублю на 2023 год до 76,5 рубля, заявил глава ведомства Максим Решетников. Выступая на совместном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития РФ, он подчеркнул, что за последнее время торговый баланс курса рубля заметно ослаб, а потому прогнозы на будущее такие неутешительные, передает ТАСС.

С учетом снижения торгового баланса курс рубля в среднем на 2023 год оцениваем на уровне 76,5 рубля за доллар, — сказал Решетников.

При этом он подчеркнул, что с 2024 по 2026 год рубль продолжит падать, но куда более плавно — среднегодовой курс за эти три года будет находиться на отметке в 76,8 рубля.

Международный валютный фонд (МВФ) ранее сообщил, что ожидает роста ВВП РФ в 2023 гoду на 0,7%, а в 2024 году — на 1,3%. Прогноз на 2023 год был улучшен, а на 2024 год — ухудшeн.

Экономист Андрей Колганов считает, что Минфин и Минэкономразвития дают более осторожные прогнозы насчет российской экономики и не проявляют чрезмерного оптимизма.