Милонов высказался об идее «сухого закона» на майских праздниках Милонов: радикальных запретов алкоголя на майские праздники быть не должно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru заявил, что не стоит вводить радикальные запреты на продажу алкоголя на майские праздники. По его словам, стоит сократить время реализации подобной продукции.

Я алкоголь не употребляю и другим не советую, но доходить до таких радикальных предложений я не хочу. Бывают разные ситуации, разные люди, разные поводы. Могут быть важные события, мало ли что может быть в жизни? Конечно, я бы искренне хотел, чтобы наши люди не пили на майские праздники. Но считаю, что полностью запрещать продажу алкоголя — это неправильно. Возможно, стоит сократить время продажи алкоголя, — добавил Милонов.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев ранее обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением запретить продажу алкогольных напитков в майские праздники, соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости. Парламентарий отметил, что каждый год в эти дни в стране увеличивается количество водителей, которые садятся за руль в состоянии опьянения, а также растет число отравлений и травм, полученных из-за чрезмерного употребления спиртных напитков.

Хамзаев выразил уверенность в том, что запрет продажи алкоголя в период майских праздников позволит дополнительно защитить здоровье россиян, а также станет эффективным барьером по «недопущению излишнего потребления алкоголя гражданами в выходные дни».