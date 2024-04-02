Милонов призвал разобраться в травле сибиряка с синдромом Дауна на работе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов призвал разобраться в истории со страдающим от синдрома Дауна жителем Новосибирска, которого отгородили ширмой на работе. В беседе с NEWS.ru депутат назвал ситуацию «кринжовой» и заявил, что в случае подтверждения распространяемых в Сети сведений будет необходимо принять меры, поскольку такое отношение со стороны руководства компании недопустимо.

Хочется для начала услышать позицию руководства кинотеатра, в котором работает мужчина, потому что история кринжовая. Хочется верить, что это нереальная история для нашего современного мира. Я, безусловно, крайне возмущен, но ситуации бывают разные. Не зря даже обвиняемые в уголовных преступлениях имеют право на всестороннее рассмотрение своего дела. Поэтому прежде чем нагнетать, хочется разобраться в ситуации и узнать все детали. Но если история подтвердится, то нужно будет принять меры, так как подобное отношение недопустимо, — высказался Милонов.

Парламентарий подчеркнул, что таких людей, как данный житель Новосибирска, нужно ценить, поскольку он не сидит дома, а старается работать. Милонов добавил, что ведомства Новосибирска вмешаются в ситуацию и возьмут ее под контроль. По словам депутата, в этой истории необходимо не наказывать виновных, а принимать меры, чтобы подобные инциденты не происходили в будущем.

Об истории молодого человека с синдромом Дауна ранее рассказала его мать. На своей странице во «ВКонтакте» женщина заявила, что ее сын Павел работает в кинотеатре «Синема» Центра креативных индустрий с 2019 года. По ее словам, новое руководство компании начало «отделять Павла от коллектива» своим небрежным отношением, поставив ширму вокруг его рабочего стола. Как подчеркнула мать молодого человека, директор фирмы считает, что ему нужно выразить благодарность за то, что Павла не уволили. Руководство кинотеатра пока не прокомментировало данную информацию.

Ранее пользователи Сети раскритиковали поведение актрисы Эвелины Бледанс, которая поцеловала в губы 11-летнего сына Семена с синдромом Дауна. Подписчики назвали такое проявление любви между матерью и ребенком странным и предположили, что это провокация. Кто-то из пользователей посчитал поцелуй Бледанс извращением.