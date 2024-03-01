«Рот поганый открывают»: Милонов о стримере, оскорбившем бойца ВС России Милонов позвал в ДНР девушку-стримера, пожелавшую смерти бойцу ВС России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал отправить в ДНР девушку-стримера, которая пожелала смерти российскому военнослужащему, зашедшему к ней на трансляцию. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что она должна своими глазами увидеть, чем занимаются бойцы ВС России в зоне спецоперации и от кого они защищают страну. Милонов убежден, что девушка должна понести наказание, а также получить временный запрет на пользование соцсетями.

Найти, наказать и отдельный запрет на пользование интернетом лет на пять. Еще пускай желательно, чтобы ее привезли в ДНР. Пускай увидит, чем занимаются русские военные и от кого они нас защищают. Быстро поменяет свое мнение. Сидят какие-то уродки на всем готовом и открывают свой поганый рот, — сказал он.

Он также отметил, что этим делом должны заниматься не общественники, а как минимум сотрудники МВД, которые обладают техническими способностями вычислить эту девушку.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала историю, с которой к ней обратилась жительница Истры после травли ее детей — ученика гимназии и воспитанницы детского сада. По словам матери пострадавших, ее детей начали унижать после того, как она организовала сбор помощи бойцам СВО. Дочери женщины при этом досталось за то, что она выиграла соревнования и вышла на награждение в футболке от певца SHAMAN с надписью «Я русский».