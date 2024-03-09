Милонов ответил на угрозу уссурийского водителя оторвать ногу инвалиду СВО Милонов: обещавший оторвать ногу ветерану СВО уссуриец должен мыть унитазы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Обещавший оторвать вторую ногу участнику СВО водитель из Уссурийска должен «мыть унитазы в центре города», заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, подобным гражданам лучше не показываться в зоне спецоперации.

Этот водитель — мразь полнейшая. Я сейчас в зоне СВО. Могу сказать, ему к нам лучше не попадать, на штурм пойдет. Пусть в центре Уссурийска унитазы чистит. А машину у него отобрать, продать, а деньги отдать на нужды СВО, помочь нуждающимся. В стране не найдется ни одного, кто встанет на сторону этого урода, — добавил Милонов.

Накануне в Сети распространилось видео, на котором участник СВО делает замечание водителю, припарковавшемуся на месте для инвалидов. В ответ последний пригрозил ветерану боевых действий «оторвать вторую ногу» и назвал травмированного бойца мразью.

В середине февраля в люберецкую кофейню зашел участник спецоперации, который вел себя неадекватно и оскорбительно. Хозяйка заведения по имени Алена его выгнала и написала об этом в соцсетях. Позже девушку задержали и оштрафовали на 45 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. В отношении владелицы заведения было заведено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Ей грозит от двух до пяти лет тюрьмы.

Кроме того, в Москве высадили из самолета авиакомпании «Победа» раненного на специальной военной операции военного. Мужчина возвращался домой в Барнаул после прохождения лечения в столице. Отмечается, что бортпроводница заподозрила военного в курении в туалетной кабине, после чего вызвала полицию.

Сам он отверг обвинения, уточнив, что выкурил сигарету перед посадкой. Очевидцы также подтвердили, что от него пахло табаком еще до посещения туалета. Несмотря на это, командир воздушного судна принял решение снять пассажира с рейса.