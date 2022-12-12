Милонов обозвал проститутками и гомосексуалистами уехавших из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Покинувшие территорию России граждане должны быть официально названы «активными гомосексуалистами», таким мнением поделился зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в Telegram-канале. Парламентарий уточнил, что мужчин-эмигрантов, уехавших из России после начала спецоперации на Украине, необходимо называть педерастами, а девушек — проститутками.

Я считаю, что термин «покинувший после начала спецоперации Россию» должен получить какое-то окончательное оформление. Я бы назвал их просто педерасты, то есть приравнять всех покинувших страну к педерастам, а девушек я бы назвал просто — проститутки, — написал Милонов.

Парламентарий считает, что простого устного определения для эмигрантов недостаточно. Милонов предложил давать специальную расписку для собирающихся уехать из страны, с помощью которой они смогут беспрепятственно покинуть пределы государства. В ней будет сказано следующее: «я признаю себя педерастом и прошу относиться к себе как самому последнему педерасту».

Вообще — это очень хорошо, что все негодяи покинули нашу страну. Они все педерасты без нации, без имени, их можно стирать из баз данных и уничтожать их след в российской истории, — рассудил Милонов.

Ранее глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил заморозить активы уехавших из страны после начала СВО крупных бизнесменов и глав госкорпораций.