Милонов нашел повод уволить Гузееву из «Давай поженимся!» Милонов призвал уволить Гузееву из шоу «Давай поженимся!» на Первом канале

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Лариса Гузеева

Актрису и телеведущую Ларису Гузееву необходимо выгнать из шоу «Давай поженимся!» на Первом канале и поставить на ее место человека, который сопереживает людям, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Государственной думы Виталий Милонов. По его мнению, артистка себя полностью дискредитировала.

Сегодня за деньги она (Гузеева. — NEWS.ru) вас поженит, завтра разведет, а послезавтра похоронит. Ну нельзя же так по-свински к людям относиться? Люди ей верят, а обманывать наивных людей — это большая подлость. Надо выгнать ее из этого шоу («Давай поженимся!». — NEWS.ru) и взять нормального ведущего, который сопереживает людям. Попросим канал ее заменить, она себя полностью дискредитировала, — сказал Милонов.

Он считает, что Гузеевой наплевать на участников передачи и она работает в шоу только из-за денег. Как отметил Милонов, юморист Гарик Харламов мог быть более сочувствующим ведущим в программе.

Ранее Милонов заявил, что создание специального раздела знакомств на сайте «Госуслуги» поможет гражданам найти подходящего партнера и убедиться в его безопасности. По словам депутата, каждый россиянин заслуживает знать достоверную информацию о потенциальном избраннике. Кроме этого, как подчеркнул Милонов, каждый сможет проанализировать финансы нового знакомого, в том числе узнать, есть ли у него задолженности по алиментам.