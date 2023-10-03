В МИД России вызвали посла Молдавии МИД России выразил протест послу Молдавии из-за давления на русскоязычные СМИ

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Посол Молдавии в РФ Лилиан Дарий у здания Министерства иностранных дел РФ

Посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий был вызван в российский МИД по причине преследования русскоязычных СМИ в республике, говорится на сайте внешнеполитического ведомства России. В министерстве назвали это явление политически мотивированным. Послу сообщили о закрытии въезда в Россию ряду лиц, имеющих отношение к ограничению прав российских журналистов в Молдавии и разжиганию антироссийских настроений в рамках ответных мер на действия Кишинева.

Молдавской стороне заявлен решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии, очередным проявлением которого стало решение о высылке из страны <...> В. А. Денисова, — говорится в сообщении.

13 сентября руководителя Sputnik Молдова журналиста Виталия Денисова депортировали из Молдавии. Сотрудники молдавской миграционной службы в срочном порядке посадили его в машину и повезли в аэропорт, не дав собрать личные вещи и забрать домашних животных. По словам самого журналиста, ему также запретили въезжать в страну, поскольку он представляет угрозу для национальной безопасности.

Страны Евросоюза все чаще депортируют граждан России или аннулируют им визы. Один из таких инцидентов произошел в Норвегии в середине августа. Жителя Санкт-Петербурга обвинили в нарушении визового кодекса, так как он отправился в Германию, указав в качестве цели поездки туризм в Финляндию. Зимой 2023 года власти Норвегии депортировали российскую туристку, которая приехала в Осло по греческому полугодовому шенгену.