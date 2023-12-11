МИД: возвращение украинских детей семьям — заслуга России

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Мария Львова-Белова

Возвращение украинских детей их семьям — это заслуга России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по делам, связанным с конфликтом на Украине, Родион Мирошник в интервью телеканалу CTV. По его словам, Киев и Запад распространяют недостоверную информацию по этому вопросу.

Сейчас Запад обвиняет Россию в «воровстве детей», «депортации детей». Украина говорит: «Мы вернули 300 с чем-то там детей». Не Украина вернула, а российский омбудсмен по детям нашел, оплатил проезд родителей, отыскал их, проверили генетические данные, сопоставили документы. И очень часто именно в Минске на площадке происходил процесс передачи этих детей украинским родителям или родственникам. И это происходило все по инициативе российского уполномоченного по правам детей Львовой-Беловой Марии Алексеевны, — заявил Мирошник.

Он подчеркнул, что процесс возвращения детей к украинским родителям или родственникам часто осуществлялся по инициативе российского уполномоченного. Мирошник также отметил, что дети были спасены из зон, подверженных украинским обстрелам, как в Мариуполе, так и в Волновахе. Эти действия соответствуют нормам Женевских конвенций и являются стандартной практикой цивилизованных государств, уверен дипломат.

Ранее власти России создали комиссию по расследованию преступлений Украины в отношении несовершеннолетних. По словам главы комиссии Генсовета партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержке семей Анны Кузнецовой, всего в состав комиссии вошли по 13 депутатов и сенаторов, они займутся сбором данных, указывающих на совершенные преступления.