МИД России вызвал чешского дипломата для вручения ноты протеста

Временный поверенный в делах Чехии в России Йиржи Чистецки был вызван в МИД РФ, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Ему вручили ноту протеста из-за санкций Праги в отношении ФГУП «Госзагрансобственность» и замораживания активов российской компании.

Жестко указано на недопустимость подобного правового произвола. Подчеркнуто, что в целях защиты своих законных интересов российская сторона задействует все способы, в том числе предпримет ответные шаги в отношении чешских имущественных активов в России, — сказано в сообщении.

О том, что кабмин Чехии одобрил включение российского ФГУП «Госзагрансобственность» в национальный санкционный список и заморозку собственности РФ, глава МИД Чехии сообщил 15 ноября. По решению чешских властей Россия не сможет распоряжаться принадлежащей ей в стране недвижимостью и использовать счета, куда поступает плата за ее аренду. Кроме того, Прага потребует от Москвы плату за аренду земельных участков под находящимися в ее пользовании зданиями, а также зданиями генконсульств в Карловых Варах и Брно.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что заморозка российской госсобственности в стране соответствует чешскому законодательству. По его словам, Прага не ожидает ответных санкций, поскольку в Москве нет чешского имущества, на которое они могли бы быть наложены.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва считает неприемлемыми чешские санкции, а позиция Праги вызывает у российской стороны абсолютное недоумение. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что будет проанализировано, какая чешская собственность имеется на территории России, и на действия Праги может быть дан симметричный ответ.