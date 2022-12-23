МИД России: конфликт на Украине приносит сверхприбыль ВПК США

Фото: МО Украины

Военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов извлекает сверхприбыли от конфликта на Украине, заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев. При этом, по его словам, в Вашингтоне не задумываются о том, что США все больше втягиваются в данный конфликт и рискуют в нем завязнуть.

В конце концов, американский ВПК извлекает сверхприбыли, а политический класс, при всей ожесточенности внутривидовой борьбы, солидарен в том, что «война до последнего украинца» — выгодная инвестиция в безопасность Америки, — сказал дипломат.

Он добавил, что США могут повторить сценарий недавнего «афганского фиаско», но американские политики не видят этой угрозы. Дарчиев отметил, что рассчитывать на проблески здравого смысла у американской элиты не приходится.

Ранее мнение о том, что Украину со стороны США может ожидать «участь» Афганистана, высказал американский журналист Харлан Ульман. Он указал, что поддержка Киева США рассчитана на то, что Украина сможет обороняться и выживать. При этом подчеркнул, что для Вашингтона важно действовать в своих интересах и не провоцировать эскалацию со стороны Москвы.