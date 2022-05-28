МИД РФ: отстранение россиян от Олимпиады в Париже — политическое решение Захарова сочла политическим решением стремление отстранить россиян от Олимпиады в Париже

Мария Захарова / Фото Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о нарушении РФ олимпийского перемирия, передаёт РИА Новости. По её словам, стремление отстранить спортсменов из России — политическое и ангажированное решение, которое нарушает их права.

Стремление отстранить от участия в Олимпиаде российских спортсменов, ставших заложниками политических амбиций США и их союзников, является грубейшим нарушением их прав, — заявила Захарова.

Она отметила, что решение Баха является политизированным и противоречит основным документам МОК, Олимпийской Хартии и резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН в области спорта. По мнению Захаровой, руководство олимпийского комитета «предало забвению» принципы, заложенные современным организатором олимпийского движения.

Преданы забвению принципы, заложенные Пьером де Кубертеном, организатором современного олимпийского движения, одним из главных девизов которого стал «спорт вне политики, — отмечается в комментарии.

Ранее Бах заявил, что российские спортсмены были отстранены от участия в международных соревнования, поскольку РФ нарушила олимпийское перемирие. Он добавил, что санкции должны распространяться не на всех российских членов олимпийского сообщества.