«Спутал все карты»: Медведев ответил Зеленскому после слов о «Майдане-3» Медведев высмеял слова Зеленского о подготовке Россией операции «Майдан-3»

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о подготовке Россией операции «Майдан-3» с целью его смещения. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он пошутил, что теперь Москве придется «скорректировать оперативную заготовку».

Спутал все карты. Засветил план. А то уже все было готово: и нужные люди, и тонны оружия, и российские пранкеры звонили быстроногой [экс-заместителю госсекретаря США Виктории] Нуланд, чтобы готовила пирожки для майданщиков, — написал Медведев.

Ранее Bloomberg писал, что Зеленский опасается подготовки в стране нового Майдана с целью смещения его с поста главы государства. По мнению украинского лидера, операция по проведению госпереворота на Украине может разрабатываться Москвой. При этом он не привел никаких доказательств, подтверждающих причастность к ней российской стороны. Сенатор от Крыма Сергей Цеков в свою очередь предположил, что президент Украины может лишиться власти из-за нового Майдана или военного переворота. По его словам, в Киеве недовольны Зеленским из-за затянувшихся боевых действий.

До этого бывший разведчик ЦРУ Фил Джиральди заявил, что американские спецслужбы при необходимости могут устранить Зеленского самостоятельно, но, скорее всего, Вашингтон переложит организацию операции и само убийство на враждебно настроенных к политику чиновников или генералов.