Медведев увидел признаки «окончательного разложения» правящих кругов Европы Медведев: слова шведского министра о войне с Россией говорят о разложении Европы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заявления шведских властей о войне с Россией свидетельствуют об окончательном разложении правящих кругов Европы, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в Twitter (X). По его словам, правительство страны начало призывать к конфликту с РФ на фоне решения вступить в НАТО. Однако «и без всякого НАТО шведы жили счастливо», отметил политик.

Действительно, происходит окончательное разложение правящих кругов Европы. Шведы раньше жили счастливо и без всякого НАТО. Потом они решили присоединиться к нему, чтобы защититься от агрессивных русских. И теперь их правительство призывает к войне против России перед вступлением [Швеции] в Альянс <...> как раз из-за того, что они в него вступают. Ну разве они не идиоты? — написал Медведев.

Ранее министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин заявил, что в стране может начаться война. Глава ведомства уточнил, что говорит это с неприкрытой ясностью, пользуясь высотой своего положения. Шведы должны быть готовы к любому развитию ситуации, в том числе к непредсказуемому, заявил министр. По словам Булина, своим заявлением он «открывает дверь», которая была закрыта для многих шведов.