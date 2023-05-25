Медведев предрек Украине исчезновение Медведев перечислил три варианта «исчезновения» Украины

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил в Telegram-канале, что Украина исчезнет, но каким именно образом, будет зависеть от того, по какому пути пойдет «распад этого умирающего государства» в случае поражения. По его мнению, у Киева есть лишь два пути: медленная «эрозия» государственности с утратой суверенитета, либо «моментальный коллапс».

Первый. Западные области Украины переходят под контроль ряда государств Евросоюза <...>. При этом сохранится и некая «ничейная» украинская территория, которая втиснута между Россией и землями, которые перешли под суверенитет ряда европейских стран. <...> Второй. Украина исчезает после завершения СВО в процессе её раздела между Россией и рядом государств Евросоюза. <...> Третий. Происходит то же, что и в первом случае, но с противоположным знаком, — написал экс-премьер.

По его словам, Москву устроит второй сценарий, но «нужен третий».

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал самым реалистичным и оптимальным, по его мнению, вариантом разрешения украинского конфликта самостоятельное определение ее регионами своей политической судьбы. Часть из них могут войти в состав России, а другие — образовать нейтральное государство, считает он.