Медведев рассказал, что лежит в основе российского государства Медведев: мир и сплоченность лежат в основе российского государства

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

В основе российского государства лежат межнациональный мир, уважение разных народов и конфессий друг к другу, сплоченность и единение перед лицом общего врага, написал в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, поздравив страну с Днем народного единства. По его словам, вековая мудрость россиян не позволит воцариться злу на российской земле.

Медведев отметил, что во все времена в мире было множество желающих разобщить россиян и разорвать страну. Политик отметил, что на протяжении долгих веков враги пытались уничтожить российскую государственность изнутри и снаружи.

Только вековая мудрость наших людей — православных, мусульман, иудеев и буддистов — не позволяла, не позволяет и не позволит злу воцариться на нашей земле. Так победим! С Днем народного единства! — написал Медведев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что День народного единства в нынешних реалиях приобрел новое звучание. По его словам, если раньше этот праздник обращал россиян к истории, то сейчас напоминает им о сплочении перед вызовами и угрозами.

До этого в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин в День народного единства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. Других мероприятий на эту дату у Путина не запланировано.