Медведев рассказал анекдот про финнов: над кем еще шутил экс-президент РФ Медведев рассказал анекдот о российском танке у парламента Финляндии

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

Заместитель главы Совета безопасности РФ, бывший президент страны Дмитрий Медведев рассказал анекдот о российском танке у парламента Финляндии. Над кем еще он шутил?

Как Медведев пошутил про финнов

Зампред Совбеза РФ опубликовал в X (Twitter) анекдот про финнов Пекку и Матти. Герои рассуждают о танке у парламента Финляндии и пересечении границы на велосипедах.

«— Пекка, слыхал? Наши поставили подбитый российский танк возле парламента, чтобы унизить россиян.

— Не уверен, Матти, что какой-нибудь хитрый русский не спрятался в нем, чтобы выстрелить в наших законодателей. Все равно они через нашу границу на велосипедах проехали», — написал Медведев.

Это не первый анекдот политика о финнах.

Как еще Медведев шутил над финнами

В середине августа Медведев отреагировал на вступление Финляндии в НАТО шуткой о том, что страна стала членом военного блока, поскольку ей «угрожают русские».

«— Пекка, а зачем наша страна вступила в НАТО?

— Нам угрожают русские.

— А почему они нам угрожают?

— Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО», — написал тогда политик.

Что за сказка Медведева о золотой рыбке и Пелоси

2 августа политик написал в своем Telegram-канале сатирическую сказку, высмеяв визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Политик интерпретировал на современный политический лад «Сказку о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина, представив американского президента Джо Байдена в роли старика, который любил рыбачить «у соседей и знакомых», Пелоси — в роли старухи, а Тайвань — золотой рыбки.

«В одном большом и богатом царстве (США. — NEWS.ru) жили-были старик со старухой. Старик любил рыбачить, забрасывая невод в самых неожиданных местах, часто у соседей и знакомых. Это им, вестимо, не нравилось. Но они терпели, уважали старика за прошлые заслуги, хитрость и силу. Долго-долго ловил он рыбу большую и малую, добра наживал и потихоньку из ума выживал. И вот стало изменять ему рыбацкое счастье», — написал Медведев.

После этого старик позарился на крупную добычу в дальних краях, приказав «дурачинам и простофилям» из заморских стран ловить рыбу до тех пор, пока их не поглотит морская пучина, но им ничего не удалось поймать. Тогда старик решил отправить старуху за золотой рыбкой в тридевятое царство. Она стала требовать у владыки океана того, что желает старик, но что-то пошло не так, отметил Медведев.

«И глядь — из океяна рыбка выплыла. Не простая, а золотая, восточная. А с ней еще рыба-кит, рыба-серп и рыба-молот. Свирепые, страшные. Зубами на старуху клацают, вот-вот растерзают, разорвут. Испужалась старуха тогда не на шутку. Стоит трясется. Ухмыльнулась золотая рыбка, мельком глянула в очи старухе. Да так ничего и не сказала, только хвостиком по воде взмахнула», — написал замглавы Совбеза.

Как Медведев пристыдил Бербок

Ранее, в феврале, Медведев посмеялся над словами главы МИД Германии Анналены Бербок про поворот Москвы на «360 градусов».

«Анналена Бербок заявила, что была бы счастлива, если бы Москва изменила свою позицию на 360 градусов. То есть оставила бы ее прежней. Не сомневайтесь, знаток геометрии, так и будет. Мы придерживаемся своей позиции», — написал Медведев.

Почему Медведев шутил о Трасс и латуке

После отставки британского премьер-министра Лиз Трасс Медведев в своем англоязычном аккаунте «поздравил» салат латук с «победой» над политиком, приведя фразу на английском: «Bye, bye @trussliz, congrats to lettuce».

Шутка по поводу салата латук родилась после появления онлайн-трансляции, запущенной газетой Daily Star. В ней демонстрировался стол, на котором находились фотография Трасс и салат латук, читателям предлагалось делать ставки, «следя за их гонкой». После слов премьера об отставке под видео появилась подпись «салат пережил Трасс».

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