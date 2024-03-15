Медведев пригрозил президенту Латвии виселицей Медведев: президент Латвии будет болтаться на виселице за угрозы в адрес РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Пожелавший смерти России президент Латвии Эдгарс Ринкевичс будет болтаться на виселице, написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Так политик отреагировал на призыв латвийского лидера уничтожить государство.

Там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающий из себя президента несуществующей страны Латвии ничтожество по фамилии Ринкевичс, пожелавший смерти России, — подчеркнул зампред Совбеза, дополнив публикацию снимком казни гитлеровцев в 1943 году за военные преступления в Харькове и Харьковской области.

Ранее Медведев прокомментировал инициативу Евросоюза, согласно которой Россия обязана вернуть Румынии золотой запас и культурные ценности времен Первой мировой войны. По его словам, европейских политиков можно только послать в ответ на их требование. Золотой запас Румынии, который был вывезен в РФ в имперскую эпоху, национализировало советское правительство в 1918-м «за плохое поведение», напомнил политик. Как уточнил Медведев, Бухарест это принял и потом получил от СССР отказ от репараций по итогам участия на стороне нацистов во Второй мировой войне.